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Головна Новини дня На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинуло двоє людей, 17 поранено

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинуло двоє людей, 17 поранено

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 08:48
На Дніпропетровщині через атаки РФ загинуло двоє людей
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши для ударів десятки безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок ворожих прильотів у різних громадах регіону загинули дві людини, а ще 17 мирних мешканців отримали поранення. Загалом зафіксовано майже двадцять ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.

Обстріли та руйнування на Криворіжжі та Нікопольщині

Ворожі удари понівечили цивільну інфраструктуру у Глеюватській та Зеленодольській громадах Криворізького району, а також у П'ятихатській громаді на Кам'янщині. На Нікопольщині під постійним вогнем перебували сам Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів було суттєво пошкоджено місцеві АЗС та поранено 53-річного чоловіка, який наразі лікується вдома.

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинуло двоє людей, 17 поранено - фото 1
Зруйнований будинок після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській та Васильківській громадах, де пошкоджень зазнали підприємство, приватні оселі та автомобілі. Там загинула одна людина, ще п'ятеро поранених опинилися у лікарніі.

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Також були уточнені дані щодо жертв попередньої атаки.

"Через вчорашню атаку на Васильківську громаду загинув 75-річний чоловік. Поранень дістали 11 людей. 51-річна жінка у важкому стані. Шестеро, серед яких дівчинка 13 років, в лікарні у стані середньої тяжкості. Четверо постраждалих лікуватимуться амбулаторно", — розповіли у ОВА.

Як писали Новини.LIVE раніше, останнім часом РФ змінила тактику завдання ударів і все частіше цілеспрямовано атакують українські АЗС. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, ударів зазнають склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

Також ми писали, що ввечері 3 липня Суми опинилися під атакою БпЛА і КАБів. Росіяни завдали удару по одній із центральних вулиць міста. Четверо людей, серед яких дитина, загинули. Ще 20 людей було госпіталізовано.

Дніпропетровська область обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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