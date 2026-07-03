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Головна Новини дня РФ завдала удару по Сумах: серед загиблих — дитина

РФ завдала удару по Сумах: серед загиблих — дитина

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 23:36
Увечері 3 липня 2026 року РФ обстріляла Суми
Будинок у Сумах після обстрілу ввечері 3 липня 2026 року. Фото: Олег Григоров/Telegram

Увечері в п'ятницю, 3 липня, росіяни завдали удару по Сумах БпЛА та керованими авіабомбами. Під обстрілом опинилася цивільна інфаструктура. Загинули щонайменше четверо людей, серед яких є дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Росіяни ввечері 3 липня 2026 року обстріляли Суми
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Сум увечері 3 липня

В епіцентрі удару опинилися багатоповерхівка, магазин і дорога. Місцем влучання стала одна з центральним вулиць — там перебувало багато людей, зокрема дітей.

Станом на 23:18 госпіталізували 20 людей. У половини з них важкі поранення. Деяких потерпілих доставили до операційних. Багатьом постраждалим вдалося врятувати життя завдяки оперативній допомозі медиків. Серед травмованих, за попередньою інформацією, є троє неповнолітніх.

Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. Триває рятувальна операція.

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"Удар по житловому району, де поруч багатоповерхівки, магазини, цивільні люди, — це не випадковість. Це свідомий воєнний злочин. Світ має не звикати до таких новин. За кожен злочин проти мирного населення Росія повинна понести відповідальність", — наголосив омбудсман.

РФ увечері 3 липня 2026 року атакувала Суми БпЛА і КАБами
Скриншот повідомлення Дмитра Лубінця

Також він висловив співчуття рідним загиблих і побажав швидкого одужання пораненим. 

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на президента Володимира Зеленського, Україна потребує антибалістичних систем ППО. Голова держави закликав міжнародних партнерів посилити підтримку. Таку заяву він зробив після атаки РФ на Київ, яка забрала життя 30 людей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію України писав, що впродовж доби 2 липня росіяни завдали масованих ударів по Сумщині. Загинули п'ятеро людей, серед яких немовля. Ще десятки мирних жителів зазнали поранень.

Суми обстріли загиблі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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