Вечером 3 июля 2026 года РФ обстреляла Сумы

Дом в Сумах после обстрела вечером 3 июля 2026 года. Фото: Олег Григоров/Telegram

Вечером в пятницу, 3 июля, россияне нанесли удар по Сумам БпЛА и управляемых авиабомбами. Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. Погибли как минимум четыре человека, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сум вечером 3 июля

В эпицентре удара оказались многоэтажный дом, магазин и дорога. Местом попадания стала одна из центральных улиц — там находилось много людей, в том числе детей.

По состоянию на 23:18 госпитализировали 20 человек. У половины из них — тяжелые ранения. Некоторых потерпевших доставили в операционные. Многим пострадавшим удалось спасти жизнь благодаря оперативной помощи медиков. Среди травмированных, по предварительной информации, трое несовершеннолетних.

Информацию о последствиях атаки уточняют. Продолжается спасательная операция.

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"Удар по жилому району, где рядом находятся многоэтажки, магазины, мирные жители, — это не случайность. Это сознательное военное преступление. Мир не должен привыкать к таким новостям. За каждое преступление против мирного населения Россия должна понести ответственность", — подчеркнул омбудсман.

Скриншот сообщения Дмитрия Лубинеца

Также он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского, Украине необходимы антибаллистические системы ПВО. Глава государства призвал международных партнеров усилить поддержку. Такое заявление он сделал после атаки РФ на Киев, которая забрала жизни 30 человек.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Украины сообщал, что в течение суток 2 июля россияне нанесли массированные удары по Сумской области. Погибли пять человек, среди которых младенец. Еще десятки мирных жителей получили ранения.