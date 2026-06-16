Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син

Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 18:13
Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син
Ліквідація наслідків атаки на Нікополь. Фото ілюстративне: ДСНС

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа 16 червня повідомив про чергову атаку російських військ на Нікополь. Через російський удар загинуло троє людей.

Про це він повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE

Наслідки атаки на місто

Ворог застосував FPV-дрон і поцілив по цивільних, які пересувалися дорогою в місті. Удар стався раптово та призвів до значних втрат серед мирного населення.

Увага, фотографія містить чутливі кадри, 18+

Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син - фото 1
Наслідки атаки на Нікополь. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Унаслідок атаки загинули мати та син — 87-річна жінка та 51-річний чоловік.

Читайте також:
Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син - фото 2
Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото Олександр Ганжа/Telegram

Особу третьої загиблої людини наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російські окупаційні війська аткували три райони Дніпропетровщини — Синельниківський, Нікопольський та Криворізький. Найскладніша ситуація спостерігається у Васильківській громаді, яку ворог продовжує атакувати із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБів).

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 червня російська армія завдала масованих ударів по Дніпропетровській області. Загинула одна людина, ще 16 мирних жителів отримали поранення, під обстрілами опинилися житлові квартали, а також об’єкти інфраструктури та промисловості. 

Дніпропетровська область Нікополь атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації