Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син

Ліквідація наслідків атаки на Нікополь. Фото ілюстративне: ДСНС

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа 16 червня повідомив про чергову атаку російських військ на Нікополь. Через російський удар загинуло троє людей.

Про це він повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE

Наслідки атаки на місто

Ворог застосував FPV-дрон і поцілив по цивільних, які пересувалися дорогою в місті. Удар стався раптово та призвів до значних втрат серед мирного населення.

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Наслідки атаки на Нікополь. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Унаслідок атаки загинули мати та син — 87-річна жінка та 51-річний чоловік.

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото Олександр Ганжа/Telegram

Особу третьої загиблої людини наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російські окупаційні війська аткували три райони Дніпропетровщини — Синельниківський, Нікопольський та Криворізький. Найскладніша ситуація спостерігається у Васильківській громаді, яку ворог продовжує атакувати із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБів).

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 червня російська армія завдала масованих ударів по Дніпропетровській області. Загинула одна людина, ще 16 мирних жителів отримали поранення, під обстрілами опинилися житлові квартали, а також об’єкти інфраструктури та промисловості.