Ворог атакував Нікополь FPV-дроном: серед загиблих мати та син
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа 16 червня повідомив про чергову атаку російських військ на Нікополь. Через російський удар загинуло троє людей.
Про це він повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE
Наслідки атаки на місто
Ворог застосував FPV-дрон і поцілив по цивільних, які пересувалися дорогою в місті. Удар стався раптово та призвів до значних втрат серед мирного населення.
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Унаслідок атаки загинули мати та син — 87-річна жінка та 51-річний чоловік.
Особу третьої загиблої людини наразі встановлюють правоохоронці.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російські окупаційні війська аткували три райони Дніпропетровщини — Синельниківський, Нікопольський та Криворізький. Найскладніша ситуація спостерігається у Васильківській громаді, яку ворог продовжує атакувати із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБів).
Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 червня російська армія завдала масованих ударів по Дніпропетровській області. Загинула одна людина, ще 16 мирних жителів отримали поранення, під обстрілами опинилися житлові квартали, а також об’єкти інфраструктури та промисловості.