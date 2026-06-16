Враг атаковал Никополь с помощью FPV-дрона: среди погибших — мать и сын

Ликвидация последствий атаки на Никополь. Фото иллюстративное: ГСЧС

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа 16 июня сообщил об очередной атаке российских войск на Никополь. В результате российского удара погибли три человека.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE

Последствия атаки на город

Враг применил FPV-дрон и нацелился на мирных жителей, которые передвигались по дороге в городе. Удар произошел внезапно и привел к значительным потерям среди мирного населения.

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Последствия атаки на Никополь. Фото: Александр Ганжа/Telegram

В результате атаки погибли мать и сын — 87-летняя женщина и 51-летний мужчина.

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Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, российские оккупационные войска атаковали три района Днепропетровской области — Синельниковский, Никопольский и Криворожский. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Васильковской общине, которую враг продолжает атаковать с применением управляемых авиационных бомб (КАБ).

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 июня российская армия нанесла массированные удары по Днепропетровской области. Погиб один человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения, под обстрелами оказались жилые кварталы, а также объекты инфраструктуры и промышленности.