Россияне массированно атаковали Днепропетровщину: под ударом три района

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область. Под обстрел попали Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы. Враг уничтожает Васильковскую общину с помощью КАБ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Сообщение Николая Лукашука. Фото: скриншот

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В течение суток Васильковскую общину атаковали 10 авиабомбами. В результате атаки возник пожар.

"Повреждены три частных и один многоквартирный дома, фермерское хозяйство, автомобиль, два трактора, административное здание, ЦНАП, банк, художественная школа", — — говорится в сообщении.

В результате удара FPV-дрона частный дом также поврежден в Славянской общине.

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Повреждения в результате атаки. Фото: Николай Лукашук / Telegram

Также оккупанты атаковали артиллерией и дронами Никополь, Червоногригоровскую, Покровскую сельскую и городскую общины. Там повреждены административное здание, почта, частный дом, хозяйственное сооружение, предприятие.

Кроме того, в результате атаки FPV в Грушевской общине Криворожского района поврежден магазин.

Как писали Новини.LIVE, недавно оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате этого поврежден терминал логистического оператора. Пострадавших нет.

13 июня Россия ранила ребенка в Славянске. Авиабомбами повреждены 24 многоэтажки. Всего ранены шесть гражданских жителей.