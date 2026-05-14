В РФ приказали осквернять тела погибших украинских воинов

В РФ приказали осквернять тела погибших украинских воинов

Дата публикации 14 мая 2026 08:01
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российским оккупантам приказали совершать надругательство над телами павших украинских воинов. Захватчики в очередной раз демонстрируют садистскую сущность и чрезмерную показательную жестокость. Это грубое сознательное нарушение правил и обычаев войны, что является военным преступлением, которое не имеет срока давности.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

В Генштабе рассказали, что 12 мая на Гуляйпольском направлении военные 225 отдельного штурмового полка попали в засаду, которую сделала инфильтрованная группа российских оккупантов. К сожалению, погибли двое защитников в ходе боя.

По данным перехвата разведки, командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ совершать надругательство над телами павших украинских воинов.

"В частности, из радиоперехвата слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте на краю поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ", — говорится в сообщении.

Такие действия захватчиков не единичны, но за каждым преступлением есть конкретные фамилии и лица. Предварительно уже установлено подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства.

"В частности, по имеющейся информации, преступный приказ отдавал командир, который ранее уже приказывал глумиться над украинскими военнопленными. Виновные обязательно будут наказаны. Возмездие неизбежно для каждого, кто участвовал в этом зверстве", — добавили в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Украине самым молодым пострадавшим от сексуального насилия со стороны российских военных во время войны стал четырехлетний ребенок. Кроме детей, жертвами таких преступлений становились также женщины и мужчины.

Кроме того, Лубинец сообщал, что Россия незаконно удерживает более 15 тысяч гражданских украинцев. Для МККК Москва сообщила лишь о 867 гражданских лицах, удерживаемых в неволе.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
