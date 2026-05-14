У РФ наказали вчиняти наругу над тілами полеглих українських воїнів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російським окупантам наказали вчиняти наругу над тілами полеглих українських воїнів. Загарбники вкотре демонструють садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни, що є воєнним злочином, який не має терміну давності.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Окупантам наказали вчиняти наругу над тілами українських військових

У Генштабі розповіли, що 12 травня на Гуляйпільському напрямку військові 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку зробила інфільтрована група російських окупантів. На жаль, загинули двоє захисників у ході бою.

За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ вчиняти наругу над тілами полеглих українських воїнів.

"Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ", — йдеться у повідомленні.

Такі дії загарбників не поодинокі, але за кожним злочином є конкретні прізвища і особи. Попередньо уже встановлено підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства.

"Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими. Винні обов’язково будуть покарані. Відплата неминуча для кожного, хто брав участь у цьому звірстві", — додали в Генштабі.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, в Україні наймолодшою постраждалою від сексуального насильства з боку російських військових під час війни стала чотирирічна дитина. Окрім дітей, жертвами таких злочинів ставали також жінки й чоловіки.

Крім того, Лубінець повідомляв, що Росія незаконно утримує понад 15 тисяч цивільних українців. Для МКЧХ Москва повідомила лише про 867 цивільних осіб, утримуваних у неволі.