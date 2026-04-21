Омбудсман: РФ незаконно утримує понад 15 тисяч цивільних українців

Росія незаконно затримала 15 443 українці. Хоча офіційно Міжнародному комітету Червоного хреста країна-агресорка повідомила лише про 867 цивільних осіб, утримуваних у неволі. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що окупанти забирають людей із дому без суду, пояснень та без права на дзвінок.

Росіяни катують українських полонених

"Згідно з даними реєстру Національного інформаційного бюро, відомо про 15 443

цивільних українців, зниклих та незаконно затриманих Росією. Країна-агресор через МКЧХ повідомила лише про 867 цивільних осіб, утримуваних у неволі", — йдеться в повідомленні.

Лубінець повідомив, що у 2025 році Україні вдалося повернути 255 своїх цивільних громадян. Серед них — журналісти, волонтери, медики, політичні в’язні, звичайні громадяни.

"Дехто провів у неволі роки — їх затримали ще з 2014 року. Єдина "провина" — лише в тому, що ти українець. Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 31 грудня 2025 року ми повернули 425 цивільних, а разом із військовополоненими — 7 391 людину", — додав він.

Крім того, у звіті повідомляється про знущання над полоненими.

"У період з 1 червня 2025 року по 30 листопада 2025 року, 185 із 187 опитаних, звільнених українських військовополонених, надали свідчення про катування та жорстоке поводження в полоні. Це більше ніж 98%. Цю правду неможливо ігнорувати", — додав Лубінець.

Все частіше стає відомо про страти українських військовополонених Росією. Відомо щонайменше про 337 таких випадків. Станом на кінець 2025 року в Україні розслідували 105 кримінальних проваджень щодо вбивства українських військових в полоні.

Також Лубінець повідомляв, що протягом протягом 2025 року Росія вбила 2 514 цивільних українців, ще 12 142 отримали поранення. Таким чином минулий рік став найсмертоноснішим для цивільного населення за весь час повномасштабної війни. Крім того, за непідтвердженими даними, на окупованих територіях може бути ще понад 100 тисяч жертв.