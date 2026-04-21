Омбудсмен: РФ незаконно удерживает более 15 тысяч гражданских украинцев

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Россия незаконно задержала 15 443 украинца. Хотя официально Международному комитету Красного креста страна-агрессор сообщила лишь о 867 гражданских лицах, удерживаемых в неволе. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что оккупанты забирают людей из дома без суда, объяснений и без права на звонок.

Ежегодный отчет Уполномоченного ВР по правам человека.

Россияне пытают украинских пленных

"Согласно данным реестра Национального информационного бюро, известно о 15 443

гражданских украинцев, пропавших и незаконно задержанных Россией. Страна-агрессор через МККК сообщила только о 867 гражданских лицах, удерживаемых в неволе", — говорится в сообщении.

Лубинец сообщил, что в 2025 году Украине удалось вернуть 255 своих гражданских граждан. Среди них — журналисты, волонтеры, медики, политические заключенные, обычные граждане.

"Некоторые провели в неволе годы — их задержали еще с 2014 года. Единственная "вина" — только в том, что ты украинец. Всего с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 декабря 2025 года мы вернули 425 гражданских, а вместе с военнопленными — 7 391 человека", — добавил он.

Кроме того, в отчете сообщается об издевательствах над пленными.

"В период с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года, 185 из 187 опрошенных, освобожденных украинских военнопленных, дали показания о пытках и жестоком обращении в плену. Это более чем 98%. Эту правду невозможно игнорировать", — добавил Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, все чаще становится известно о казнях украинских военнопленных Россией. Известно как минимум о 337 таких случаях. По состоянию на конец 2025 года в Украине расследовали 105 уголовных производств по убийству украинских военных в плену.

Также Лубинец сообщал, что в течение в течение 2025 года Россия убила 2 514 гражданских украинцев, еще 12 142 получили ранения. Таким образом прошлый год стал самым смертоносным для гражданского населения за все время полномасштабной войны. Кроме того, по неподтвержденным данным, на оккупированных территориях может быть еще более 100 тысяч жертв.