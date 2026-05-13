Лубинец: самой молодой жертве насилия со стороны оккупантов 4 года

Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В Україні наймолодшою жертвою сексуального насильства, скоєного російськими військовими під час війни, стала дитина віком чотири роки. Крім дітей окупанти ґвалтували жінок та чоловіків. Україна і надалі документує подібні випадки.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час звіту в парламенті, передає Новини.LIVE.

Україна відкрила 363 провадження щодо насильства з боку військових РФ

За його словами, інформація про жертв сексуальних злочинів підтверджується не лише українськими правоохоронними органами та Офісом омбудсмана, а й міжнародними партнерами України. Зокрема, відповідні факти зафіксувала моніторингова місія ООН, яка працює в Україні.

Станом на зараз в Україні відкрито 363 кримінальні провадження щодо таких злочинів. Омбудсман наголосив, що злочини сексуального насильства під час війни не мають терміну давності та підпадають під категорію воєнних злочинів.

"Постраждалими є діти, жінки і чоловіки. Відкрито 363 кримінальних провадження, і ви абсолютно праві, немає терміну "давнини", відбуваються розслідування. Також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованій території України з боку російських солдатів", — сказав Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець під час звіту також розповів, що кількість звернень стосовно порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази. Зокрема, до Офісу омбудсмана надійшло більше ніж 6 тисяч звернень. Також зафіксовано випадки смертей у приміщеннях ТЦК.

Крім того, омбудсман раніше повідомляв, що у російському полоні померли щонайменше 337 українських військових. Вже відкрито 105 таких проваджень. Цю інформацію вже передано до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста.