Лубинец: жалобы на нарушения во время мобилизации выросли в 333 раза

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что количество обращений о нарушении прав граждан во время мобилизации выросло в 333 раза. В частности, речь идет о применении силы, использовании балаклав и другие. Кроме того, есть зафиксированные случаи гибели гражданских в территориальных центрах комплектования.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Верховной Раде в среду, 13 мая, передает Новини.LIVE.

Нарушение прав граждан во время мобилизации

"Количество обращений ко мне по нарушению прав граждан Украины связанных с проведением мобилизаций по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более 6 тысяч обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика, использование балаклав, применение незаконной силы, избиение", — отметил Лубинец.

По его словам, даже дошли до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских украинцев. Он отметил, что провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры по кардинальному изменению вопроса проведения мобилизации.

"И в отличие от многих, кто публично комментирует, что в условиях полномасштабной агрессии мы не можем изменить эту систему, я категорически не согласен", — говорит омбудсмен.

Лубинец требует, чтобы была создана срочная рабочая группа на уровне Минобороны, куда войдет уполномоченный с представителями парламента.

"У нас есть рецепт, как срочно изменить эту ситуацию. Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот", — заявил он.

Возвращение из плена

Лубинец говорит, что он лично занимается возвращением украинцев из российского плена.

"По состоянию на сегодня нам совместными усилиями с представителями ГУР, Службы внешней разведки Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других касательных органов удалось вернуть 9048 украинцев, 452 гражданских лица", — рассказал он.

В прошлом году через прямое общение с российской стороной удалось направить украинским военнопленным на территории РФ около 5 тыс. пакетов с теплыми вещами и медицинской помощью, а также 5 тыс. писем.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Лубинца, во время проведения мобилизации работники ТЦК не должны быть в балаклавах. По его словам, гражданские должны понимать, кто их останавливает.

Кроме того, к Лубинцу обратилась женщина, муж которой оказался в коме после встречи с представителями ТЦК в Днепре. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и проводят расследование.