Лубінець: скарги на порушення під час мобілізації зросли у 333 рази

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що кількість звернень стосовно порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази. Зокрема, йдеться про застосування сили, використання балаклав та інші. Крім того, є зафіксовані випадки загибелі цивільних у територіальних центрах комплектування.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Верховній Раді у середу, 13 травня, передає Новини.LIVE.

Порушення прав громадян під час мобілізації

"Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України пов'язаних з проведенням мобілізацій у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 тисяч звернень. На жаль, у нас продовжується ганебна практика, використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття", — зазначив Лубінець.

За його словами, навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних українців. Він наголосив, що провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації.

"І на відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо змінити цю систему, я категорично не погоджуюсь", — каже омбудсман.

Лубінець вимагає, щоб була створена термінова робоча група на рівні Міноборони, куди ввійде уповноважений з представниками парламенту.

"У нас є рецепт, як терміново змінити цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки", — заявив він.

Повернення з полону

Лубінець каже, що він особисто займається поверненням українців з російського полону.

"Станом на сьогодні нам спільними зусиллями з представниками ГУР, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших дотичних органів вдалося повернути 9048 українців, 452 цивільні особи", — розповів він.

Минулого року через пряме спілкування з російською стороною вдалося направити українським військовополоненим на території РФ близько 5 тис. пакунків із теплими речами та медичною допомогою, а також 5 тис. листів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Лубінця, під час проведення мобілізації працівники ТЦК не мають бути в балаклавах. За його словами, цивільні повинні розуміти, хто їх зупиняє.

Крім того, до Лубінця звернулася жінка, чоловік якої опинився в комі після зустрічі з представниками ТЦК у Дніпрі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування.