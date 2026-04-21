США в ООН официально призвали Украину и Россию к мирным переговорам

Соединенные Штаты Америки официально призвали Украину и Россию сесть за стол переговоров для достижения устойчивого мира. В ООН отметили, что президент Дональд Трамп решительно настроен положить конец кровопролитию.

США просит Украину и Россию возобновить переговоры

Администрация США продолжает настаивать на дипломатическом урегулировании российско-украинской войны. Во время заседания Совета Безопасности ООН в понедельник заместитель постоянного представителя США Тэмми Брюс озвучила официальную позицию Вашингтона, призвав обе стороны конфликта к прямым переговорам для достижения устойчивого мира.

По словам Брюс, с момента своего возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп "четко дал понять, что он решительно настроен завершить российско-украинскую войну, поскольку она приносит только смерть и разрушения". Представительница США подчеркнула, что Вашингтон активно участвует в инвестиционном фонде восстановления для обеспечения "свободного, мирного и суверенного будущего Украины".

Гуманитарный аспект: возвращение украинских детей

Отдельное внимание американский дипломат уделила вопросу незаконно депортированных и принудительно перемещенных в РФ украинских детей. Тэмми Брюс призвала Москву вернуть их домой.

Для содействия этому процессу США уже профинансировали специальную программу помощи в размере 25 миллионов долларов. Брюс также добавила, что возвращение украинских детей стало одним из важных элементов гуманитарной деятельности первой леди США Мелании Трамп.

Предупреждение союзникам России

Американская делегация в ООН жестко обратилась к странам, которые продолжают подпитывать российскую военную машину, призвав их немедленно прекратить поддержку Кремля.

Китай призвали остановить поставки товаров двойного назначения и компонентов, поддерживающих военные усилия РФ. КНДР просят прекратить передачу российской армии артиллерийских боеприпасов и баллистических ракет. А Ирану сказали отказаться от поставок ударных беспилотников и технологий для их производства, что является прямым нарушением резолюций Совбеза ООН.

В то же время Брюс обвинила саму Россию в нарушении санкционных режимов Совета Безопасности из-за предоставления военной поддержки Тегерану. По данным США, Москва поставляет Ирану боевые самолеты, вертолеты и бронетехнику.

"Мы призываем Россию как постоянного члена соблюдать резолюции Совбеза и призываем обе стороны - Россию и Украину - к переговорам по завершению войны", - подытожила Тэмми Брюс свое выступление в Нью-Йорке.

Как сообщали ранее Новости.LIVE, недавно Анкара заявила, что не против активизировать мирные переговоры по Украине. В частности Турция предлагает свою страну, как площадку для встреч делегаций или лидеров.

В то же время в Кремле неохотно реагируют на предложения по переговорам. Так глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной у них не в приоритете, но готовы рассмотреть возможность проведения диалога.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов взамен заявлял, что переговоры об обмене пленными продолжаются, но они непростые.