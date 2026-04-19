Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні

Туреччина заявила про готовність активніше долучитися до мирного процесу щодо України на всіх рівнях. Анкара пропонує відновити переговори та знову надати свою територію як платформу для діалогу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час дипломатичного форуму в Анталії у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

Туреччина запропонувала відновити переговори на її території

Фідан наголосив, що його країна готова сприяти просуванню переговорів як на технічному рівні, так і на рівні лідерів держав. За його словами, Туреччина може знову виступити майданчиком для переговорів, зокрема у Стамбулі.

Голова МЗС Туреччини підкреслив, що війна триває вже п'ятий рік і має бути завершена, адже її затягування стає "небезпечним звиканням" для міжнародної спільноти.

За його словами, Туреччина виступає за відновлення переговорного процесу, організацію зустрічей на різних рівнях і збереження фокусу світової уваги на війні в Україні.

Читайте також:

Водночас глава МЗС звернув увагу на ризик зниження міжнародної уваги до українського питання через інші глобальні конфлікти. Зокрема, йдеться про напруження навколо Ірану, що може відволікати ресурси та дипломатичні зусилля від пошуку шляхів до миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі на рівні лідерів. Однак, за його словами, російський диктатор Володимир Путін уникає зустрічі.

Водночас очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговорний процес з Україною наразі не є пріоритетом для Москви, хоча російська сторона, за його словами, "готова до обговорень".