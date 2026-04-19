Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні

Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 20:13
Хакан Фідан. Фото: Reuters

Туреччина заявила про готовність активніше долучитися до мирного процесу щодо України на всіх рівнях. Анкара пропонує відновити переговори та знову надати свою територію як платформу для діалогу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час дипломатичного форуму в Анталії у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

Туреччина запропонувала відновити переговори на її території

Фідан наголосив, що його країна готова сприяти просуванню переговорів як на технічному рівні, так і на рівні лідерів держав. За його словами, Туреччина може знову виступити майданчиком для переговорів, зокрема у Стамбулі.

Голова МЗС Туреччини підкреслив, що війна триває вже п'ятий рік і має бути завершена, адже її затягування стає "небезпечним звиканням" для міжнародної спільноти.

За його словами, Туреччина виступає за відновлення переговорного процесу, організацію зустрічей на різних рівнях і збереження фокусу світової уваги на війні в Україні.

Читайте також:

Водночас глава МЗС звернув увагу на ризик зниження міжнародної уваги до українського питання через інші глобальні конфлікти. Зокрема, йдеться про напруження навколо Ірану, що може відволікати ресурси та дипломатичні зусилля від пошуку шляхів до миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі на рівні лідерів. Однак, за його словами, російський диктатор Володимир Путін уникає зустрічі.

Водночас очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговорний процес з Україною наразі не є пріоритетом для Москви, хоча російська сторона, за його словами, "готова до обговорень".

Туреччина переговори Україна
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації