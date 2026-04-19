Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине

Хакан Фидан. Фото: Reuters

Турция заявила о готовности активнее присоединиться к мирному процессу по Украине на всех уровнях. Анкара предлагает возобновить переговоры и снова предоставить свою территорию как платформу для диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время дипломатического форума в Анталии в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Турция предложила возобновить переговоры на ее территории

Фидан подчеркнул, что его страна готова способствовать продвижению переговоров как на техническом уровне, так и на уровне лидеров государств. По его словам, Турция может снова выступить площадкой для переговоров, в частности в Стамбуле.

Глава МИД Турции подчеркнул, что война длится уже пятый год и должна быть завершена, ведь ее затягивание становится "опасным привыканием" для международного сообщества.

По его словам, Турция выступает за возобновление переговорного процесса, организацию встреч на разных уровнях и сохранение фокуса мирового внимания на войне в Украине.

В то же время глава МИД обратил внимание на риск снижения международного внимания к украинскому вопросу из-за других глобальных конфликтов. В частности, речь идет о напряжении вокруг Ирана, что может отвлекать ресурсы и дипломатические усилия от поиска путей к миру.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече на уровне лидеров. Однако, по его словам, российский диктатор Владимир Путин избегает встречи.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс с Украиной пока не является приоритетом для Москвы, хотя российская сторона, по его словам, "готова к обсуждениям".