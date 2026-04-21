США в ООН офіційно закликали Україну та Росію до мирних переговорів

США в ООН офіційно закликали Україну та Росію до мирних переговорів

Дата публікації: 21 квітня 2026 08:09
Засідання ООН. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Сполучені Штати Америки офіційно закликали Україну та Росію сісти за стіл переговорів для досягнення стійкого миру. В ООН наголосили, що президент Дональд Трамп рішуче налаштований покласти край кровопролиттю.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Новини.LIVE.

США просить Україну та Росію поновити переговори

Адміністрація США продовжує наполягати на дипломатичному врегулюванні російсько-української війни. Під час засідання Ради Безпеки ООН у понеділок заступниця постійного представника США Теммі Брюс озвучила офіційну позицію Вашингтона, закликавши обидві сторони конфлікту до прямих переговорів задля досягнення сталого миру.

За словами Брюс, від моменту свого повернення до Білого дому президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що він рішуче налаштований завершити російсько-українську війну, оскільки вона приносить лише смерть і руйнування". Представниця США підкреслила, що Вашингтон бере активну участь в інвестиційному фонді відбудови задля забезпечення "вільного, мирного та суверенного майбутнього України".

Гуманітарний аспект: повернення українських дітей
Окрему увагу американська дипломатка приділила питанню незаконно депортованих та примусово переміщених до РФ українських дітей. Теммі Брюс закликала Москву повернути їх додому.

Для сприяння цьому процесу США вже профінансували спеціальну програму допомоги в розмірі 25 мільйонів доларів. Брюс також додала, що повернення українських дітей стало одним із важливих елементів гуманітарної діяльності першої леді США Меланії Трамп.

Попередження союзникам Росії

Американська делегація в ООН жорстко звернулася до країн, які продовжують підживлювати російську військову машину, закликавши їх негайно припинити підтримку Кремля.

Китай закликали зупинити постачання товарів подвійного призначення та компонентів, що підтримують воєнні зусилля РФ. КНДР просять припинити передачу російській армії артилерійських боєприпасів та балістичних ракет. А Ірану сказали відмовитися від постачання ударних безпілотників та технологій для їх виробництва, що є прямим порушенням резолюцій Радбезу ООН.

Водночас Брюс звинуватила саму Росію у порушенні санкційних режимів Ради Безпеки через надання військової підтримки Тегерану. За даними США, Москва постачає Ірану бойові літаки, гелікоптери та бронетехніку.

"Ми закликаємо Росію як постійного члена дотримуватися резолюцій Радбезу та закликаємо обидві сторони – Росію і Україну – до переговорів щодо завершення війни", — підсумувала Теммі Брюс свій виступ у Нью-Йорку.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, нещодавно Анкара заявила, що не проти активізувати мирні переговори по Україні. Зокрема Туреччина пропонує свою країну, як майданчик для зустрічей делегацій чи лідерів. 

Водночас в Кремлі неохоче реагують на пропозиції по переговорах. Так очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що перемовини з Україною в них не у пріоритеті, але готові розглянути можливість проведення діалогу.

Представник ГУР МО Андрій Юсов натомість заявляв, що переговори про обмін полоненими тривають, але вони непрості. 

Анастасія Постоєнко
Анастасія Постоєнко
Реклама

