Главная Новости дня РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Дружковке: погибла пенсионерка

Дата публикации 25 мая 2026 02:38
Многоэтажка в Дружковке после обстрела. Фото: Прокуратура Украины

Вечером в воскресенье, 24 мая, в 17:26 россияне обстреляли Дружковку Донецкой области. Погибла 70-летняя пенсионерка. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Донецкой области 24 мая

Авиабомба "ФАБ-250" попала по многоквартирному дому. Травмировались четыре женщины и мужчина — люди в возрасте 40, 44, 45, 69 и 73 лет. Они получили минно-взрывные травмы.

Окончательные последствия авиаудара устанавливают. Прокуроры расследуют этот обстрел как военное преступление.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу сообщал, что 24 мая Украина созвала заседание Совбеза ООН. Причиной стал массированный обстрел в ночь на 24 мая. По словам главы МИД, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать агрессору адекватный и решительный ответ.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал, что от атаки в ночь на 24 мая пострадало здание Кабмина. От взрыва вылетели окна. Люди не травмировались.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
