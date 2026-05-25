РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці: загинула пенсіонерка

Багатоповерхівка у Дружківці після обстрілу.

Увечері в неділю, 24 травня, о 17:26 росіяни обстріляли Дружківку Донецької області. Загинула 70-річна пенсіонерка. Є постраждалі.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Донеччини 24 травня

Авіабомба "ФАБ-250" поцілила по багатоквартирному будинку. Травмувалися чотири жінки та чоловік — люди віком 40, 44, 45, 69 і 73 років. Вони зазнали мінно-вибухових травм.

Остаточні наслідки авіаудару встановлюють. Прокурори розслідують цей обстріл як воєнний злочин.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу повідомляв, що 24 травня Україна скликала засідання Радбезу ООН. Причиною став масований обстріл у ніч проти 24 травня. За словами очільника МЗС, ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати агресору адекватну та рішучу відповідь.

Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко писав, що від атаки в ніч проти 24 травня постраждала будівля Кабміну. Від вибуху вилетіли вікна. Люди не травмувалися.