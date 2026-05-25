Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці: загинула пенсіонерка

РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці: загинула пенсіонерка

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 02:38
РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці: загинула пенсіонерка
Багатоповерхівка у Дружківці після обстрілу. Фото: Прокуратура України

Увечері в неділю, 24 травня, о 17:26 росіяни обстріляли Дружківку Донецької області. Загинула 70-річна пенсіонерка. Є постраждалі. 

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Донеччини 24 травня 

Авіабомба "ФАБ-250" поцілила по багатоквартирному будинку. Травмувалися чотири жінки та чоловіклюди віком 40, 44, 45, 69 і 73 років. Вони зазнали мінно-вибухових травм.

Остаточні наслідки авіаудару встановлюють. Прокурори розслідують цей обстріл як воєнний злочин

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу повідомляв, що 24 травня Україна скликала засідання Радбезу ООН. Причиною став масований обстріл у ніч проти 24 травня. За словами очільника МЗС, ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати агресору адекватну та рішучу відповідь.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко писав, що від атаки в ніч проти 24 травня постраждала будівля Кабміну. Від вибуху вилетіли вікна. Люди не травмувалися.

Донецька область обстріли авіабомба
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації