Головна Новини дня Україна скликає засідання Радбезу ООН через масований обстріл РФ

Україна скликає засідання Радбезу ООН через масований обстріл РФ

Дата публікації: 24 травня 2026 21:29
Наслідки російського обстрілу Києва 24 травня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського масованого обстрілу у ніч проти 24 травня. За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається залякати Україну.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

Сибіга доручив усім українським місіям при міжнародних організаціях максимально використати наявні багатосторонні механізми у відповідь на жорстокий російський ракетний удар по Києву.

За словами глави МЗС, ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення.

Україна негайно ініціює термінове засідання Радбезу ООН та спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

"Путін намагається залякати Україну, атакуючи мирних жителів і руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критичну інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності проти мирних міст. Усе це потребує сильної та скоординованої реакції міжнародної спільноти", — наголосив Сибіга.

Він закликав партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого й тривалого миру.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МВС, рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі, що спалахнули внаслідок масованої російської атаки по містах і громадах України в ніч проти 24 травня. 

А український лідер Володимир Зеленський повідомив, що через російські удари цієї ночі по всій країні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

війна Андрій Сибіга обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
