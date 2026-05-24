МВС: рятувальники понад 15 годин ліквідовували наслідки атаки РФ

МВС: рятувальники понад 15 годин ліквідовували наслідки атаки РФ

Дата публікації: 24 травня 2026 20:39
Наслідки російського обстрілу Києва 24 травня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Рятувальники ДСНС понад 15 годин працювали над ліквідацією пожеж, що виникли внаслідок комбінованого російського удару по містах і громадах України у ніч проти 24 травня. Наразі тривають роботи з розбирання небезпечних зруйнованих конструкцій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 24 травня

Лише у Києві до медиків звернулися понад 80 людей, з яких троє дітей. Правоохоронці прийняли вже понад 540 заяв про пошкоджене майно

"Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені", — йдеться у повідомленні.

Одразу після удару рятувальники разом із працівниками музею розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалося зберегти частину предметів із фондосховищ, картину Марії Примаченко та український прапор, який був піднятий на ЧАЕС після деокупації у 2022 році.

"Дякуємо кожному, хто працює на місцях обстрілів: рятувальникам, поліцейським, гвардійцям, медикам, комунальникам. Сьогодні на вулицях столиці ми зустріли й сотні волонтерів, які допомагали екстреним службам. У моменти терору українці вчергове демонструють всьому світу свою єдність та силу", — додали в МВС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, через російську атаку 24 травня по всій країні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

Зокрема, під час масованої атаки Росії на Київ постраждала будівля уряду України. В споруді повилітали вікна.

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
