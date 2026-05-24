Зеленський про масштаби атаки: Близько 100 постраждали, четверо — загинули

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським і комунальним службам, які ліквідовують наслідки масованої нічної атаки Росії. За його словами, через обстріли по всій країні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули. Глава держави наголосив, що найбільших руйнувань зазнав Київ, де пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків.

Новина доповнюється...