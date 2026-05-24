Зеленський про нічний удар: Київ був головною мішенню РФ

Президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок нічної атаки на Україну постраждали щонайменше 83 людини. Головний удар ворога був спрямований на Київ. Загалом Росія випустила 90 ракет та 600 дронів.

Зеленський розповів, що рятувальні служби та всі необхідні підрозділи продовжують працювати на місцях уражень, а постраждалим надається допомога.

"Всім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов’язок, і держава його виконає", — зазначив глава держави.

За попередніми даними, від початку доби постраждали щонайменше 83 людини. Є загиблі, їхню кількість уточнюють. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

Цієї ночі ворог випустив на Україну 90 ракет різних типів, з них 36 — балістичні, та 600 дронів. За словами Зеленського, збити усю балістику, на жаль, не вдалося, найбільше влучань у Києві, і саме столиця була основною мішенню цієї атаки.

"Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити — шамкає, — а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій "Орєшнік" проти Білої Церкви. Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя", — наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна робить все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці, потрібно рішення й від США та Європи.

Незадовго у Повітряних силах підтвердили, що армія РФ вдарила "Орєшніком" в районі Білої Церкви на Київщині. Ворог атакував балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж".