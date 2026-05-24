Зеленский о ночном ударе: Киев был главной мишенью РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате ночной атаки на Украину пострадали по меньшей мере 83 человека. Главный удар врага был направлен на Киев. В целом Россия выпустила 90 ракет и 600 дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Последствия атаки на Украину 24 мая

Зеленский рассказал, что спасательные службы и все необходимые подразделения продолжают работать на местах поражений, а пострадавшим оказывается помощь.

"Всем, кто был ранен этим ударом, будет оказана помощь. Это наш долг, и государство его выполнит", — отметил глава государства.

По предварительным данным, с начала суток пострадали по меньшей мере 83 человека. Есть погибшие, их количество уточняется. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Этой ночью враг выпустил на Украину 90 ракет различных типов, из них 36 — баллистические, и 600 дронов. По словам Зеленского, сбить всю баллистику, к сожалению, не удалось, больше всего попаданий в Киеве, и именно столица была основной мишенью этой атаки.

"Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты. Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина делает все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не в одиночку, нужно решение и от США и Европы.

Как писали Новини.LIVE, ранее Сергей Стерненко сообщал, что россияне запустили по Украине ядерную ракету без боевой части. Цель таких действий — запугать украинцев и мир.

Незадолго в Воздушных силах подтвердили, что армия РФ ударила "Орешником" в районе Белой Церкви Киевской области. Враг атаковал баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж".