Зеленский о масштабах атаки: Около 100 пострадали, четверо — погибли

Зеленский о масштабах атаки: Около 100 пострадавших, 4 — погибших
Дата публикации 24 мая 2026 15:33
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, полицейских и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия массированной ночной атаки России. По его словам, из-за обстрелов по всей стране пострадали около 100 человек, еще четверо погибли. Глава государства подчеркнул, что наибольшим разрушениям подвергся Киев, где повреждены или разрушены около 30 жилых домов.
