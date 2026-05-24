ПВО сбила 604 воздушные цели во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине. Основным направлением удара стал Киев, а в целом враг применил 690 средств воздушного нападения — ракеты различных типов и сотни дронов.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами

По данным военных, атака продолжалась с 18:00 23 мая. Российская армия выпустила по Украине 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Среди ракет, которые применил враг:

одна баллистическая ракета средней дальности;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

три противокорабельные ракеты "Циркон";

30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр".

Также российские войска атаковали 600 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами.

В Воздушных силах отметили, что к отражению массированного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По предварительным данным по состоянию на 09:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 604 воздушные цели - 55 ракет и 549 беспилотников. В частности, силы ПВО сбили:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

44 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр";

549 вражеских БпЛА различных типов.

Кроме того, еще 19 российских ракет, по предварительной информации, не достигли своих целей. Сейчас продолжается уточнение данных и установление возможных мест падения обломков.

В Воздушных силах также сообщили, что зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного дрона на 54 локациях. Обломки сбитых беспилотников упали еще на 23 локациях.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая пострадали по меньшей мере 83 человека. Основной удар оккупанты направили на Киев и Киевскую область.

По словам начальника управления коммуникаций Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по Белоцерковскому району россияне ударили баллистической ракетой РС-26 "Рубеж", известной также как "Орешник".

Кроме того, советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко заявил, что во время атаки Россия применила ракету, способную нести ядерный заряд, однако без ядерной боевой части. По его словам, таким образом Кремль пытается запугать не только Украину, но и международное сообщество.