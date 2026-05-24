ППО збила 604 повітряні цілі під час масованої атаки РФ на Україну

Сили ППО. Фото: 24 канал

У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. Основним напрямком удару став Київ, а загалом ворог застосував 690 засобів повітряного нападу — ракети різних типів та сотні дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Україну дронами та ракетами

За даними військових, атака тривала з 18:00 23 травня. Російська армія випустила по Україні 90 ракет та 600 безпілотників різних типів.

Серед ракет, які застосував ворог:

одна балістична ракета середньої дальності;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

три протикорабельні ракети "Циркон";

30 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

54 крилаті ракети Х-101, "Іскандер-К" та "Калібр".

Також російські війська атакували 600 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами.

Читайте також:

Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах зазначили, що до відбиття масованого удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За попередніми даними станом на 09:30 українська ППО знищила або подавила 604 повітряні цілі — 55 ракет та 549 безпілотників. Зокрема, сили ППО збили:

11 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

44 крилаті ракети Х-101, "Іскандер-К" та "Калібр";

549 ворожих БпЛА різних типів.

Крім того, ще 19 російських ракет, за попередньою інформацією, не досягли своїх цілей. Наразі триває уточнення даних та встановлення можливих місць падіння уламків.

У Повітряних силах також повідомили, що зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного дрона на 54 локаціях. Уламки збитих безпілотників впали ще на 23 локаціях.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської атаки у ніч проти 24 травня постраждали щонайменше 83 людини. Основний удар окупанти спрямували на Київ та Київську область.

За словами начальника управління комунікацій Повітряні сили Збройних сил України Юрія Ігната, по Білоцерківському району росіяни вдарили балістичною ракетою РС-26 "Рубіж", відомою також як "Орєшнік".

Крім того, радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко заявив, що під час атаки Росія застосувала ракету, здатну нести ядерний заряд, однак без ядерної бойової частини. За його словами, таким чином Кремль намагається залякати не лише Україну, а й міжнародну спільноту.