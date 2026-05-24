МВД: спасатели более 15 часов ликвидировали последствия атаки РФ

Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Спасатели ГСЧС более 15 часов работали над ликвидацией пожаров, возникших в результате комбинированного российского удара по городам и общинам Украины в ночь на 24 мая. Сейчас продолжаются работы по разборке опасных разрушенных конструкций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 24 мая

Только в Киеве к медикам обратились более 80 человек, из которых трое детей. Правоохранители приняли уже более 540 заявлений о поврежденном имуществе.

"Сегодняшним ударом Россия пыталась уничтожить не только жизнь, но и память. Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно потеряны", — говорится в сообщении.

Сразу после удара спасатели вместе с работниками музея начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить часть предметов из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и украинский флаг, который был поднят на ЧАЭС после деоккупации в 2022 году.

Читайте также:

"Спасибо каждому, кто работает на местах обстрелов: спасателям, полицейским, гвардейцам, медикам, коммунальщикам. Сегодня на улицах столицы мы встретили и сотни волонтеров, которые помогали экстренным службам. В моменты террора украинцы в очередной раз демонстрируют всему миру свое единство и силу", — добавили в МВД.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, из-за российской атаки 24 мая по всей стране пострадали около 100 человек, еще четверо погибли.

В частности, во время массированной атаки России на Киев пострадало здание правительства Украины. В здании повылетали окна.