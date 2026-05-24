Во время атаки РФ повреждено здание Кабмина: Свириденко показала последствия

Юлия Свириденко. Фото: x.com/Svyrydenko_Y/status

Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 24 мая было повреждено здание правительства Украины. В результате взрывной волны в административном здании повылетали окна, однако обошлось без пострадавших.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел повредил здание Кабинета министров

По ее словам, во время атаки российские войска в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам.

"Во время ночного нападения России на Киев было повреждено здание Правительства Украины, окна которого вылетели от взрыва. К счастью, никто не пострадал", — отметила Свириденко.

Поврежденный фасад здания Кабмина. Фото: x.com/Svyrydenko_Y

Она добавила, что в целом по Украине в результате ракетных и дроновых атак пострадали более 80 человек, еще четверо погибли.

Читайте также:

"Однако по всей Украине более 80 человек были ранены и четверо убиты, когда Россия снова обстреляла гражданские районы ракетами и дронами", — подчеркнула премьер.

Свириденко также заявила, что Россия не способна достичь своих целей ни на поле боя, ни через экономическое давление, поэтому продолжает терроризировать мирное население Украины.

"Не имея возможности сломать Украину и неся огромные потери в военном и экономическом плане, стареющему российскому диктатору больше ничего не остается", — подчеркнула она.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 24 мая Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных дронов. Одним из наиболее пострадавших городов стал Киев, в частности его центральная часть.

Также во время обстрела российские войска повредили здание Министерства иностранных дел Украины в столице. Архитектурный памятник, возведенный в 1939 году, получил повреждения впервые со времен Второй мировой войны.