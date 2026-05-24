Уникальное наследие: Сибига заявил о повреждении здания МИДа

Уникальное наследие: Сибига заявил о повреждении здания МИДа

Дата публикации 24 мая 2026 10:57
Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Российские войска во время ночной атаки 24 мая повредили здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Это уникальное архитектурное наследие, построенное в 1939 году. Здание впервые пострадало со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

РФ повредила здание МИД в Киеве

Сибига рассказал, что здание МИД получило незначительные повреждения в результате взрывов, которые произошли поблизости. По его словам, это уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году. Оно впервые пострадало со времен Второй мировой войны.

Росія пошкодила будівлю МЗС в Києві
Здание МИД в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha
Будівля МЗС у Києві 24 травня
Выбитые окна в здании МИДа. Фото: x.com/andrii_sybiha
Повреждения здания МИД. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Глядя на его разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться", — подчеркнул министр.

Он добавил, что украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир. Андрей Сибига также обратил внимание, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, россияне повредили исторические памятники на Почтовой площади в Киеве. Разрушениям подверглись Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.

В то же время Владимир Зеленский рассказывал, чтосегодня ночью Киев был главной мишенью РФ. В целом Россия выпустила 90 ракет и 600 дронов.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
