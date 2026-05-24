Унікальна спадщина: Сибіга заявив про пошкодження будівлі МЗС

Унікальна спадщина: Сибіга заявив про пошкодження будівлі МЗС

Дата публікації: 24 травня 2026 10:57
Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Російські війська під час нічної атаки 24 травня пошкодили будівлю Міністерства закордонних справ України у Києві. Це унікальна архітектура спадщина, збудована у 1939 році. Будівля вперше постраждала з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Сибіга розповів, що будівля МЗС зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів, які трапилися поблизу. За його словами, ця унікальна архітектурна спадщина, збудована Йосипом Лангбардом у 1939 році. Вона вперше постраждала з часів Другої світової війни. 

Будівля МЗС у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha
Вибиті вікна у будівлі МЗС. Фото: x.com/andrii_sybiha
Пошкодження будівлі МЗС. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Дивлячись на її розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися", — наголосив міністр.

Він додав, що українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир. Андрій Сибіга також звернув увагу, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.

Як писали Новини.LIVE, росіяни пошкодили історичні пам’ятки на Поштовій площі в Києві. Руйнувань зазнали Поштоап станція тп Церква Різдва Христового.

Водночас Володимир Зеленський розповідав, що сьогодні вночі Київ був головною мішенню РФ. Загалом Росія випустила 90 ракет та 600 дронів.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
