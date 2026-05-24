Під час атаки РФ пошкоджено будівлю Кабміну: Свириденко показала наслідки

Під час атаки РФ пошкоджено будівлю Кабміну: Свириденко показала наслідки

Дата публікації: 24 травня 2026 15:22
Юлія Свириденко. Фото: x.com/Svyrydenko_Y/status

Під час масованої атаки Росії на Київ в ніч проти 24 травня було пошкоджено будівлю уряду України. Унаслідок вибухової хвилі в адміністративній споруді повилітали вікна, однак обійшлося без постраждалих.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл пошкодив будівлю Кабінету міністрів

За її словами, під час атаки російські війська вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах.

"Під час нічного нападу Росії на Київ було пошкоджено будівлю Уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав", — зазначила Свириденко.

Під час обстрілу Києва було пошкоджену будівлю Кабміну
Пошкоджений фасад будівлі Кабміну. Фото: x.com/Svyrydenko_Y

Вона додала, що загалом по Україні внаслідок ракетних і дронових атак постраждали понад 80 людей, ще четверо загинули.

"Однак по всій Україні понад 80 людей було поранено і четверо вбито, коли Росія знову обстріляла цивільні райони ракетами та дронами", — наголосила прем'єрка.

Свириденко також заявила, що Росія не здатна досягти своїх цілей ані на полі бою, ані через економічний тиск, тому продовжує тероризувати мирне населення України.

"Не маючи змоги зламати Україну та зазнаючи величезних втрат у військовому й економічному плані, старіючому російському диктатору більше нічого не залишається", — підкреслила вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 24 травня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних дронів. Одним із найбільш постраждалих міст став Київ, зокрема його центральна частина.

Також під час обстрілу російські війська пошкодили будівлю Міністерство закордонних справ України у столиці. Архітектурна пам'ятка, зведена 1939 року, зазнала пошкоджень вперше з часів Другої світової війни.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
