Украина созывает заседание Совбеза ООН из-за массированного обстрела РФ

Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина созывает заседание многосторонних форматов после российского массированного обстрела в ночь на 24 мая. По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Украину.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН

Сибига поручил всем украинским миссиям при международных организациях максимально использовать имеющиеся многосторонние механизмы в ответ на жестокий российский ракетный удар по Киеву.

По словам главы МИД, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны предоставить адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения.

Украина немедленно инициирует срочное заседание Совбеза ООН и совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

Читайте также:

"Путин пытается запугать Украину, атакуя мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, применяя баллистические ракеты средней дальности против мирных городов. Все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества", — подчеркнул Сибига.

Он призвал партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МВД, спасатели более 15 часов ликвидировали пожары, вспыхнувшие в результате массированной российской атаки по городам и громадам Украины в ночь на 24 мая.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за российских ударов этой ночью по всей стране пострадали около 100 человек, еще четверо погибли.