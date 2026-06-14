Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину: під ударом три райони

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти знову атакували Дніпропетровщину. Під обстріл потрапили Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Васильківську громаду ворог знищує КАБами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

Допис Миколи Лукашука. Фото: скриншот

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Протягом доби Васильківську громаду атакували 10 авіабомб. Внаслідок атаки виникла пожежа.

"Пошкоджені три приватні й один багатоквартирний будинки, фермерське господарство, авто, два трактори, адміністративна будівля, ЦНАП, банк, мистецька школа", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару FPV-дрона приватний будинок також пошкоджений у Словʼянській громаді.

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Пошкодження внаслідок атаки. Фото: Микола Лукашук / Telegram

Також окупанти атакували артилерією та дронами Нікополь, Червоногригорівську, Покровську сільську та міську громади. Там пошкоджені адміністративна будівля, пошта, приватний будинок, господарська споруда, підприємство.

Крім того, через атаку FPV у Грушівській громаді Криворізького району пошкоджений магазин.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно окупанти вдарили по Запоріжжі. Внаслідок цього пошкоджено термінал логістичного оператора. Постраждалих немає.

13 червня Росія поранила дитину в Слов’янську. Авіабомбами пошкоджено 24 багатоповерхівки. Загалом поранено шестеро цивільних мешканців.