Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено термінал логістичного оператора

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Російські війська продовжують атаки на Запоріжжя. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено термінал логістичного оператора.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на начальника Запорізької ОВА — Івана Федорова.

Наслідки атаки на Запоріжжя

За попередньою інформацією, ворожий безпілотник влучив у приміщення логістичного об’єкта, внаслідок чого виникла пожежа.

Наразі відомо, що постраждалих немає. Рятувальні служби ліквідовують наслідки інциденту.

Інші деталі атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

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Наслідки атаки РФ по Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Новини.LIVE повідомляли, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ 8 червня. Відомо про 32 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Також загинули дві жінки.

Новини.LIVE інформували, що Запорізька область зазнала масованих атак з боку російських військ. За минулу добу під обстрілами опинилися 46 населених пунктів, зафіксовано понад 800 ударів. Унаслідок атак постраждали 10 осіб.