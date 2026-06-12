Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено термінал логістичного оператора
Російські війська продовжують атаки на Запоріжжя. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено термінал логістичного оператора.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на начальника Запорізької ОВА — Івана Федорова.
Наслідки атаки на Запоріжжя
За попередньою інформацією, ворожий безпілотник влучив у приміщення логістичного об’єкта, внаслідок чого виникла пожежа.
Наразі відомо, що постраждалих немає. Рятувальні служби ліквідовують наслідки інциденту.
Інші деталі атаки та масштаби руйнувань уточнюються.
Новини.LIVE повідомляли, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ 8 червня. Відомо про 32 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Також загинули дві жінки.
Новини.LIVE інформували, що Запорізька область зазнала масованих атак з боку російських військ. За минулу добу під обстрілами опинилися 46 населених пунктів, зафіксовано понад 800 ударів. Унаслідок атак постраждали 10 осіб.