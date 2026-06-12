Россияне атаковали Запорожье: поврежден терминал логистического оператора

Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Запорожская областная военная администрация

Российские войска продолжают наносить удары по Запорожью. В результате очередного обстрела поврежден терминал логистического оператора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОГА — Ивана Федорова.

Последствия атаки на Запорожье

По предварительной информации, вражеский беспилотник попал в помещение логистического объекта, в результате чего возник пожар.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Спасательные службы ликвидируют последствия инцидента.

Другие детали атаки и масштабы разрушений уточняются.

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Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Запорожская областная военная администрация

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье возросло число пострадавших в результате атаки РФ 8 июня. Известно о 32 раненых, среди которых пятеро детей. Также погибли две женщины.

Новини.LIVE сообщали, что Запорожская область подверглась массированным атакам со стороны российских войск. За прошедшие сутки под обстрелами оказались 46 населенных пунктов, зафиксировано более 800 ударов. В результате атак пострадали 10 человек.