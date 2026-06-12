Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали Запорожье: поврежден терминал логистического оператора

Россияне атаковали Запорожье: поврежден терминал логистического оператора

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 14:24
Россияне атаковали Запорожье: поврежден терминал логистического оператора
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Запорожская областная военная администрация

Российские войска продолжают наносить удары по Запорожью. В результате очередного обстрела поврежден терминал логистического оператора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОГА — Ивана Федорова.

Последствия атаки на Запорожье

По предварительной информации, вражеский беспилотник попал в помещение логистического объекта, в результате чего возник пожар.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Спасательные службы ликвидируют последствия инцидента.

Другие детали атаки и масштабы разрушений уточняются.

Читайте также:
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено термінал логістичного оператора - фото 1
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Запорожская областная военная администрация

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье возросло число пострадавших в результате атаки РФ 8 июня. Известно о 32 раненых, среди которых пятеро детей. Также погибли две женщины.

Новини.LIVE сообщали, что Запорожская область подверглась массированным атакам со стороны российских войск. За прошедшие сутки под обстрелами оказались 46 населенных пунктов, зафиксировано более 800 ударов. В результате атак пострадали 10 человек.

Запорожье война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации