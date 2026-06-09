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Главная Новости дня Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших стремительно возросло

Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших стремительно возросло

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 10:01
Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших стремительно возросло
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье продолжает расти количество пострадавших в результате атаки РФ 8 июня. Уже известно о 32 раненых, среди которых 5 детей. Кроме того, две женщины погибли.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины во вторник, 9 июня.

Атака РФ на Запоріжжя
Разрушения в результате удара РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС

Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло

В понедельник, 8 июня, российские войска беспилотником атаковали Запорожье. Раздавались мощные взрывы.

Вследствие вражеского удара по одному адресу горел частный жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание. По другому — поврежден магазин, расположенные рядом сооружения и автомобиль без дальнейшего возгорания.

Сегодня, 9 июня, стало известно, что количество пострадавших в результате обстрела Запорожья возросло до 32 человек, среди них 5 детей.

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По данным ГСЧС, две женщины погибли. Сейчас 12 человек, среди них 4 детей, находятся в больнице.

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Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Запорожье 8 июня российский ударный дрон атаковал спальный жилой район города. В результате удара есть погибшие — двух человек не удалось спасти. О последствиях атаки сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Новини.LIVE также писали, что 7 июня российские войска атаковали Запорожскую область, нанеся удары по электровозу и остановке общественного транспорта. В результате обстрела есть погибшие и раненые. В то же время локомотивную бригаду в электровозе успели эвакуировать, поэтому она не пострадала.

Запорожье Запорожская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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