Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших стремительно возросло
В Запорожье продолжает расти количество пострадавших в результате атаки РФ 8 июня. Уже известно о 32 раненых, среди которых 5 детей. Кроме того, две женщины погибли.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины во вторник, 9 июня.
Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло
В понедельник, 8 июня, российские войска беспилотником атаковали Запорожье. Раздавались мощные взрывы.
Вследствие вражеского удара по одному адресу горел частный жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание. По другому — поврежден магазин, расположенные рядом сооружения и автомобиль без дальнейшего возгорания.
Сегодня, 9 июня, стало известно, что количество пострадавших в результате обстрела Запорожья возросло до 32 человек, среди них 5 детей.
По данным ГСЧС, две женщины погибли. Сейчас 12 человек, среди них 4 детей, находятся в больнице.
Новини.LIVE информировали, что в Запорожье 8 июня российский ударный дрон атаковал спальный жилой район города. В результате удара есть погибшие — двух человек не удалось спасти. О последствиях атаки сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Новини.LIVE также писали, что 7 июня российские войска атаковали Запорожскую область, нанеся удары по электровозу и остановке общественного транспорта. В результате обстрела есть погибшие и раненые. В то же время локомотивную бригаду в электровозе успели эвакуировать, поэтому она не пострадала.