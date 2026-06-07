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Главная Новости дня РФ ударила по электровозу и остановке транспорта в Запорожской области

РФ ударила по электровозу и остановке транспорта в Запорожской области

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 15:01
РФ ударила по электровозу и остановке транспорта в Запорожской области
Последствия российского удара по электровозу в Запорожской области 7 июня. Фото: t.me/MinDevUA

Российские оккупанты в воскресенье, 7 июня, атаковали Запорожскую область. В частности, под ударами оказались электровоз и остановка общественного транспорта. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, передает Новини.LIVE.

Обстрел электровоза

В Запорожье российский дрон попал в электровоз.

Благодаря оперативной работе мониторинговой группы и своевременно проведенной эвакуации локомотивная бригада успела перейти в укрытие, поэтому пострадавших нет.

Обстріл електровоза у Запоріжжі 7 червня
Пожар в результате российского удара по электровозу в Запорожье 7 июня. Фото: t.me/MinDevUA

"Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах", — отметили в Министерстве развития громад и территорий.

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Удар по Балабино

Российские оккупанты нанесли удар КАБами по поселку Балабино. В частности, произошло попадание рядом с остановкой общественного транспорта.

Удар Росії по Балабиному 7 червня
Последствия российского обстрела. Фото: Запорожская ОВА
Обстріл Запорізької області 7 червня
Поврежденный дом в результате российского обстрела Балабино. Фото: Запорожская ОВА

"Люди, которые находились на ней, к сожалению, погибли и получили ранения", — отметил Федоров.

Обстріл Запорізької області 7 червня
Удар России возле остановки общественного транспорта. Фото: Запорожская ОВА
Російська атака на Запорізьку область 7 червня
Последствия российской атаки. Фото: Запорожская ОВА

По его словам, три человека погибли, еще трое - получили ранения.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли удар по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльской АЭС. Украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал.

Кроме того, этой ночью Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и авиабомбой. В результате обстрела погиб один человек, еще один — получил ранения.

война Запорожская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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