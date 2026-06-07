РФ ударила по зданию хранилища отработанного ядерного топлива

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 7 июня ударили дроном по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В результате обстрела повреждено здание. В то же время радиационное состояние в норме.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома, передает Новини.LIVE.

Удар России по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива

Попадание на площадке произошло в 02:10. Враг частично разрушил здание приемки контейнеров. Известно, что отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

Последствия российского обстрела. Фото: соцсети

Очаг пожара площадью 40 квадратных метров был оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет.

Радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

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"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — говорится в сообщении.

Пост Энергоатома. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 7 июня Россия запустила по Украине 236 дронов разных типов. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке страны.

Кроме того, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего есть погибший и раненый. Враг бил дронами и авиабомбой.