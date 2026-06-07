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Главная Новости дня Россия атаковала Днепропетровскую область: есть погибший и раненый

Россия атаковала Днепропетровскую область: есть погибший и раненый

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Дата публикации 7 июня 2026 08:05
Россия атаковала Днепропетровскую область: есть погибший и раненый
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб один человек, еще один — получил ранения. Противник более 20 раз обстреливал два района дронами и авиабомбой.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепропетровщины

На Никопольщине россияне целились по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской и Мировской громадах. В результате обстрела изуродована инфраструктура. Враг убил 59-летнего мужчину.

"На Синельниковщине противник нанес удар по Петропавловской, Шахтерской, Покровской и Николаевской громадах. Повреждены предприятия, автомобили и хозяйственная постройка. Пострадал 35-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно", — добавил Ганжа.

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Пост главы Днепропетровской ОВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, с начала июня российские оккупанты активно атакуют гражданский транспорт на автомобильной трассе между Харьковом и Сумами.

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А 6 июня противник нанес удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Один из ударов попал в крышу местного супермаркета, в результате чего в многоэтажном доме напротив возник масштабный пожар.

война Днепропетровская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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