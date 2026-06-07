Росія атакувала Дніпропетровщину: є загиблий та поранений

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 7 червня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. Противник понад 20 разів обстрілював два райони дронами та авіабомбою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілу понівечена інфраструктура. Ворог вбив 59-річного чоловіка.

"На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській, Шахтарській, Покровській та Миколаївській громадах. Пошкоджені підприємства, автомобілі і господарча споруда. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", — додав Ганжа.

Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, з початку червня російські окупанти активно атакують цивільний транспорт на автомобільній трасі між Харковом та Сумами.

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А 6 червня противник завдав удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Один із ударів влучив у дах місцевого супермаркету, внаслідок чого в багатоповерховому будинку навпроти виникла масштабна пожежа.