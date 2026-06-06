Росія почала атакувати транспортне сполучення Харків — Суми

Рятувальник гасить пожежу на місці прильоту. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російська армія з початку червня почали активно обстрілює цивільний транспорт на автомобільній трасі між Харковом та Сумами. Ворог обрав для регулярних ударів ділянку в районі Богодухова, розташовану неподалік від кордону з РФ. Окупанти намагаються повністю перерізати це логістичне сполучення, створюючи смертельну небезпеку для будь-яких поїздок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву військовика та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова ("Флеша").

Небезпека для логістики

Загарбники чудово розуміють важливість цієї магістралі для логістики між сусідніми обласними центрами.

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати дронами транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити", — зазначив Сергій Бескрестнов.

Найнебезпечніша ділянка траси

Найбільші ризики для цивільних машин зафіксовані саме на Богодухівському напрямку через близькість до російських позицій.

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Небезпечна ділянка траси від Сум до Харкова. Фото: "Флеш"

"Для цього росіяни обрали ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону — на відстані 20 кілометрів", — заявив "Флеш".

Українські фахівці вже закликають водіїв терміново думати про зміну маршрутів або альтернативні варіанти пересування. Подальше ігнорування загрози на трасі може призвести до масштабних жертв серед мирного населення.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова. Ворог атакував його будинок реактивними дронами. Будівлю зруйновано, а сам "Флеш" отримав поранення.

Також ми писали, що атаки українських далекобійних дронів фактично повністю перекрили сухопутний коридор росіян до Криму. Через це окупанти спочатку обмежили, а згодом взагалі заборонили там вільний продаж бензину для цивільних.