Россия начала атаковать транспортное сообщение Харьков — Сумы

Спасатель тушит пожар на месте прилета. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российская армия с начала июня начала активно обстреливать гражданский транспорт на автомобильной трассе между Харьковом и Сумами. Враг выбрал для регулярных ударов участок в районе Богодухова, расположенный неподалеку от границы с РФ. Оккупанты пытаются полностью перерезать это логистическое сообщение, создавая смертельную опасность для любых поездок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление военного и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова ("Флеша").

Опасность для логистики

Захватчики прекрасно понимают важность этой магистрали для логистики между соседними областными центрами.

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать дронами транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать", — отметил Сергей Бескрестнов.

Самый опасный участок трассы

Наибольшие риски для гражданских машин зафиксированы именно на Богодуховском направлении из-за близости к российским позициям.

Читайте также:

Опасный участок трассы от Сум до Харькова. Фото: "Флеш"

"Для этого россияне выбрали участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе — на расстоянии 20 километров", — заявил "Флеш".

Украинские специалисты уже призывают водителей срочно думать об изменении маршрутов или альтернативных вариантах передвижения. Дальнейшее игнорирование угрозы на трассе может привести к масштабным жертвам среди мирного населения.

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне пытались убить советника министра обороны Сергея Бескрестнова. Враг атаковал его дом реактивными дронами. Здание разрушено, а сам "Флеш" получил ранения.

Также мы писали, что атаки украинских дальнобойных дронов фактически полностью перекрыли сухопутный коридор россиян в Крым. Из-за этого оккупанты сначала ограничили, а затем вообще запретили там свободную продажу бензина для гражданских.