Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Радника міністра оборони Сергія "Флеша" намагалися вбити росіяни

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 10:58
Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook/Serhii.Flash

Російські війська намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова намагалися вбити росіяни. Реактивний БпЛА влетів у його будинок. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомив Сергій "Флеш". 

Удар по будинку Сергія "Флеша"

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити.  Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає", — розповів Бескрестнов. 

Удар по будинку Сергія Флеша
Сергій Бескрестнов в лікарні. Фото: facebook/Serhii.Flash

Радник зазначив, що його не зачепило і він чудом живий, але наразі перебуває в лікарні. Він наголосив, що морально був готовим до такого розвитку подій, але підкреслив, що це його не зупинить.

Скриншот допису Сергія Флеша

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни випустили на Україну 142 ударні дрони різних типів. Зафіксовано влучання 28 дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях. 

Також ми писали, що Радбез ООН збереться через удари РФ по Дніпру та інших містах. Шість країн-членів заслухають оперативну доповідь керівництва організації про гуманітарну та безпекову ситуацію в українських містах.

Міноборони обстріли замах
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації