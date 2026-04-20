Радника міністра оборони Сергія "Флеша" намагалися вбити росіяни

Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook/Serhii.Flash

Російські війська намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова намагалися вбити росіяни. Реактивний БпЛА влетів у його будинок.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомив Сергій "Флеш".

Удар по будинку Сергія "Флеша"

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає", — розповів Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов в лікарні. Фото: facebook/Serhii.Flash

Радник зазначив, що його не зачепило і він чудом живий, але наразі перебуває в лікарні. Він наголосив, що морально був готовим до такого розвитку подій, але підкреслив, що це його не зупинить.

Скриншот допису Сергія Флеша

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни випустили на Україну 142 ударні дрони різних типів. Зафіксовано влучання 28 дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

