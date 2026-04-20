ППО збила 113 дронів РФ: якими БпЛА ворог атакував Україну
Російські війська у ніч проти 20 квітня випустили на Україну 142 ударні дрони різних типів. Протиповітряна оборони знищила 113 БпЛА. Однак є влучання на 18 локаціях.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріли України 20 квітня
Цієї ночі росіяни випустили по Україні 142 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Пуски відбулися із нарямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (територія Росії), а також з тимчасово окупованого Донецьку та Гвардійського (ТОТ АР Крим).
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 113 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 28 дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.
Водночас атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.
Як повідомляє Новини.LIVE, Радбез ООН збереться через удари РФ по Дніпру та інших містах. Засідання відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, раніше РФ атакувала FPV-дроном автобус на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них дитина.
Читайте Новини.LIVE!