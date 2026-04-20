ППО збила 113 дронів РФ: якими БпЛА ворог атакував Україну

Робота мобільної групи ППО.

Російські війська у ніч проти 20 квітня випустили на Україну 142 ударні дрони різних типів. Протиповітряна оборони знищила 113 БпЛА. Однак є влучання на 18 локаціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріли України 20 квітня

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 142 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Пуски відбулися із нарямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (територія Росії), а також з тимчасово окупованого Донецьку та Гвардійського (ТОТ АР Крим).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 113 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 28 дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Водночас атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.

Скриншот допису Повітряних сил

Як повідомляє Новини.LIVE, Радбез ООН збереться через удари РФ по Дніпру та інших містах. Засідання відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, раніше РФ атакувала FPV-дроном автобус на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них дитина.