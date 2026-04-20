Радбез ООН збереться через удари РФ по Дніпру та інших містах

Члени ООН. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Шість країн-членів Радбезу ООН підтримали заклик України невідкладно обговорити наслідки руйнівних повітряних ударів Росії, щоб заслухати оперативну доповідь керівництва організації про гуманітарну та безпекову ситуацію в українських містах. Сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом Рада Безпеки ООН збереться на спеціальне засідання у Нью-Йорку.

У Нью-Йорку готуються до обговорення чергового акту російського терору. Як передає власний кореспондент Укрінформу, у понеділок Рада Безпеки ООН проведе окреме засідання, присвячене атакам держави-агресора. Робота дипломатів розпочнеться о 15:00 за місцевим часом, тобто о 22:00 за Києвом.

Ініціатором скликання виступила українська сторона. Представники секретаріату Радбезу повідомили, що офіційний запит "надійшов від України після масштабних російських повітряних ударів по Дніпру та інших містах України", які ворог здійснив 14 квітня.

Цю вимогу негайно підтримали інші держави-члени організації. Серед країн, що виступили за оперативне проведення засідання, опинилися Велика Британія, Франція, Греція, Данія, Латвія, а також Ліберія.

Під час заходу учасники заслухають детальну інформацію від профільних представників Організації Об'єднаних Націй. Очікується, що слово візьме заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя. Крім неї, з офіційною доповіддю перед членами Ради Безпеки виступить Мохамед Халед Хіарі, який обіймає посаду помічника генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону.

Як писав раніше Новини.LIVE, у березні в ООН визнали, що викрадення з України дітей Росією є воєнним злочином. Там зауважили, що мають переконливі докази про переміщення щонайменше 1205 дітей з окупованих областей. Але ця кількість може бути значно більшою.

Також раніше в ООН заявляли, що у березні кількість жертв та постраждалих серед цивільних в Україні було на 49% більше, аніж у лютому. Лише впродовж місяця від російських атак загинуло мінімум 211 осіб, а 1206 людей отримали поранення різних ступеней тяжкості.

Додамо, що Росія не припиняє атаки ні на день. Російські війська б'ють по цивільним об'єктам, маршруткам, будинках, лікарнях. Так нещодавно у Чернігівській області стався масштабний блекаут, було призупинено роботу місцевої ТЕЦ через удари армії РФ.