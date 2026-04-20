Совбез ООН соберется из-за ударов РФ по Днепру и другим городам

Члены ООН. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Шесть стран-членов Совбеза ООН поддержали призыв Украины безотлагательно обсудить последствия разрушительных воздушных ударов России, чтобы заслушать оперативный доклад руководства организации о гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в украинских городах. Сегодня, 20 апреля, в 22:00 по киевскому времени Совет Безопасности ООН соберется на специальное заседание в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Укринформ, передает Новини.LIVE.

В ООН хотят обсудить российские удары по Украине

В Нью-Йорке готовятся к обсуждению очередного акта российского террора. Как передает собственный корреспондент Укринформа, в понедельник Совет Безопасности ООН проведет отдельное заседание, посвященное атакам государства-агрессора. Работа дипломатов начнется в 15:00 по местному времени, то есть в 22:00 по Киеву.

Инициатором созыва выступила украинская сторона. Представители секретариата Совбеза сообщили, что официальный запрос "поступил от Украины после масштабных российских воздушных ударов по Днепру и другим городам Украины", которые враг совершил 14 апреля.

Это требование немедленно поддержали другие государства-члены организации. Среди стран, выступивших за оперативное проведение заседания, оказались Великобритания, Франция, Греция, Дания, Латвия, а также Либерия.

Во время мероприятия участники заслушают подробную информацию от профильных представителей Организации Объединенных Наций. Ожидается, что слово возьмет заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. Кроме нее, с официальным докладом перед членами Совета Безопасности выступит Мохамед Халед Хиари, занимающий должность помощника генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона.

Как писал ранее Новини.LIVE, в марте в ООН признали, что похищение из Украины детей Россией является военным преступлением. Там отметили, что имеют убедительные доказательства о перемещении по меньшей мере 1205 детей из оккупированных областей. Но это количество может быть значительно больше.

Также ранее в ООН заявляли, что в марте количество жертв и пострадавших среди гражданских в Украине было на 49% больше, чем в феврале. Только в течение месяца от российских атак погибло минимум 211 человек, а 1206 человек получили ранения различной степени тяжести.

Добавим, что Россия не прекращает атаки ни на день. Российские войска бьют по гражданским объектам, маршруткам, домам, больницам. Так недавно в Черниговской области произошел масштабный блэкаут, была приостановлена работа местной ТЭЦ из-за ударов армии РФ.