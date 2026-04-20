ПВО сбила 113 дронов РФ: какими БпЛА враг атаковал Украину

Работа мобильной группы ПВО. Фото: t.me/landforcesofukraine

Российские войска в ночь на 20 апреля выпустили на Украину 142 ударных дрона различных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 113 БпЛА. Однако есть попадания на 18 локациях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 20 апреля

Этой ночью россияне выпустили по Украине 142 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие. Пуски произошли из нарядов: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (территория России), а также с временно оккупированного Донецка и Гвардейского (ВОТ АР Крым).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 113 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 28 дронов на 18 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

В то же время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.

Как сообщает Новини.LIVE, Совбез ООН соберется из-за ударов РФ по Днепру и другим городам. Заседание состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, ранее РФ атаковала FPV-дроном автобус в Днепропетровской области. В результате удара пострадали четыре человека, среди них ребенок.