Советника министра обороны Сергея "Флеша" пытались убить россияне

Советника министра обороны Сергея "Флеша" пытались убить россияне

Дата публикации 20 апреля 2026 10:58
Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook/Serhii.Flash

Российские войска пытались убить советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова пытались убить россияне. Реактивный БпЛА влетел в его дом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщил Сергей "Флеш".

Удар по дому Сергея "Флеша"

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет", — рассказал Бескрестнов.

Удар по будинку Сергія Флеша
Сергей Бескрестнов в больнице. Фото: facebook/Serhii.Flash

Советник отметил, что его не задело и он чудом жив, но сейчас находится в больнице. Он отметил, что морально был готов к такому развитию событий, но подчеркнул, что это его не остановит.

Скриншот сообщения Сергея Флеша

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне выпустили на Украину 142 ударных дрона различных типов. Зафиксировано попадание 28 дронов на 18 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

Также мы писали, что Совбез ООН соберется из-за ударов РФ по Днепру и другим городам. Шесть стран-членов заслушают оперативный доклад руководства организации о гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в украинских городах.

Минобороны обстрелы покушение
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
