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Головна Новини дня У Криму ввели ліміти на продукти через паливну кризу

У Криму ввели ліміти на продукти через паливну кризу

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 00:06
У Криму ввели ліміти на продукти через паливну кризу
Знищена російська вантажівка на трасі, яка веде до Криму. Фото: Кримський вітер

Окупаційна влада у Криму запровадила обмеження на продаж базових продуктів, зокрема, олії та макаронів через серйозну кризу. Тепер місцеві супермаркети видають покупцям не більше трьох одиниць цих товарів в одні руки. Такі обмеження на продукти виникли через постійні удари українських безпілотників по ворожій логістиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви місцевих пабліків.

Паливний дефіцит та блокада доріг на півострові

Сухопутний коридор до Криму фактично повністю перекрили атаки українських далекобійних дронів. Через це окупанти спочатку обмежили, а згодом взагалі заборонили вільний продаж бензину для цивільних.

Брак палива миттєво вдарив по логістиці торговельних мереж, хоча явного дефіциту їжі на полицях поки не сталося.

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Обмеження продажу продуктів у Криму. Фото: скріншот з відео

Удари по нафтобазах у регіонах Російської Федерації

Схожі проблеми з постачанням палива зараз фіксують також у багатьох областях самої Росії.

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Раніше Новини.LIVE писали, що до масштабного дефіциту бензину призвели регулярні нальоти українських безпілотників, яким вдалося повністю вивести з ладу близько чверті нафтопереробки РФ.

Також Новини.LIVE писали, що у Криму припинили вільний продаж бензину на АЗС. Згідно з оголошеними правилами, пальне відпускатимуть тільки за раніше придбаними талонами та не більше 20 літрів в одні руки. 

Крим війна в Україні удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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